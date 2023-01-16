رئيس «الوفد»: الحوار الوطني مقدمة لديمقراطية مكتملة الأركان

قال الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، إن حزب الوفد ينظم كل أسبوع صالونا سياسيا للحديث عن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية رمضان الماضي، مشيرا إلى أن الوفد كان أول حزب استجاب للدعوة بعد ساعات قليلة من إطلاقها؛ إذ شكل الحزب لجنة قدمت مقترحات للمشاركة بالحوار، مشيرا إلى أن الوفد شارك في أمانة الحوار الوطني واللجان أيضا.

الحوار الوطني هو الحياة

وأشار رئيس حزب الوفد في حديثه لـ«الوطن» إلى أن الحوار الوطنى هو الحياة، قائلا: «سواء على مستوى المجتمع والأسرة يجب أن يكون هناك حوار، فالحوار الوطني مقدمة لديمقراطية مكتملة الأركان»، وأوضح أن الرئيس لم يضع أية ضوابط أو موضوعات للحوار، فترك ذلك للمشاركين بوضع ضوابط ونطاق لهذا الحوار.

وأكد رئيس الوفد، أن الدعوة لإجراء الحوار الوطني تأتي في ظرف سياسي تمر به البلاد، وهو ما حدث بعد عام 2011، والاضطراب الأمني الذي كان يهدد استقرار المجتمع، ويهدد بتفكك الدولة، لذلك فالرئيس السيسي أخذ مقعدا في التاريخ بإطلاق الحوار في هذا التوقيت، وذلك لدوره التاريخي في إنقاذ الأمة من مخاطر تهدد وجودها.