عضو «العفو الرئاسي»: اللجنة جزء أساسي من الحوار الوطني ونسرع وتيرة المفرج عنهم

قال كريم السقا عضو لجنة العفو الرئاسي، إن اللجنة تبذل أقصى جهدها من أجل تسريع وتيرة المفرج عنهم من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا الرأي، بالتعاون مع الأجهزة المعنية، النائب العام ووزاة الداخلية، مؤكدا أن اللجنة تواصل عملها من أجل إعادة دمج وتأهيل المفرج عنهم بقوائم اللجنة، موضحا أن ذلك ظهر من خلال مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الدولة، حيث تقدمهم بشكل مختلف للمجتمع.

وأضاف "السقا"، في تصريح لـ«الوطن»، أن لجنة العفو تمثل قوة دفع للحوار الوطني وإرساء حالة من التسامح المجتمعي، ورسالة طمأنة لكافة أطراف العملية السياسية، مؤكدا أن اللجنة لن تكون سببا في خروج أي شخص يمثل تهديدا أو مساسًا بحياة المصريين، مشيرا الى ان اعداد المفرج عنهم تخطت ال1000 شخص، موضحا ان هناك قائمة خرجت في مطلع يناير، بالاضافة الى قائمة اليوم وهذا يؤكد تسريع وتيرة الافراج.

وأكد السقا على أن أعمال اللجنة مستمرة ولن تنتهى من عملها إلا مع بحث كافة الحالات التى ترد إليها، أو مع خروج اخر شخص ممن نسعى لخروجهم بالعفو الرئاسي، مؤكدا على أن اللجنة تعمل بالتوازي لرعاية ودمج المفرج عنهم مجتمعيا، وقد تم تحقيق نجاحات في هذا الملف، بالنظر إلى حالاتهم الاجتماعية والمعيشية والتمكن من ازاحة العقبات التي ترتبت على فترة تعرضهم للحبس.