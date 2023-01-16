عضو «العفو الرئاسي»: عمل اللجنة ينتهي بخروج آخر شخص ولا توجد خطوط حمراء

قال طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إن اللجنة منذ اعادة تفعيل دورها ساهمت في خروج ما تجاوز 1000 شخص من المفرج عنهم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ما بين المحبوسين احتياطيًا، والمحكوم عليهم في قضايا نشر أو مخالفة إجراءات قانون التظاهر.

وأضاف الخولي في تصريح لـ«الوطن» أن لجنة العفو الرئاسي تنظر في كافة الطلبات المقدمة اليها، دون اقصاء لأحد، مؤكدا على أن المعيار الوحيد الذي يحكم عمل اللجنة هو عدم انتماء الشخص لجماعات إرهابية أو مشاركته أو تحريض في أعمال عنف بأي درجة من الدرجات، مشيرا الى أن اللجنة مستمرة في عملها حتى خروج اخر شخص.

وتابع عضو لجنة العفو الرئاسي: هناك تعاون بين الأجهزة المعنية كافة بدءً من النائب العام ووزارة الداخلية فيما يتعلق بسرعة إنهاء الإجراءات، موجهًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه في هذا الشأن.