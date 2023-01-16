نقيب المأذونين لقناة الحياة: رسوم صندوق دعم الأسرة الخاصة بالزواج لا تزيد على 100 جنيه

قال الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، إن صندوق الأسرة يلزم كل من يتزوج أو يطلق أو يجري أي معاملة تسديد مبلغ 100 جنيه لصندوق الأسرة، وفقا للقانون رقم 11 لسنة 2004، موضحا أن نفقة الـ500 جنيه وفقا للأوضاع الحالية لا تكفي احتياجات الأسرة، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي «خايف على البيوت والأبناء والأرامل وظهر ذلك من خلال صندوق الأسرة».

القانون رقم 11 لسنة 2004

وأوضح خلال استضافته ببرنامج الحياة اليوم مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية الحياة، «مش عاوزين تكهنات لأي زيادات حاليا وكل واحد يقول رقم أو كلام، وهناك لجنة لإعداد القانون يليها مجلس شيوخ ونواب وحوار مجتمعي ومحكمة دستورية وتصديق من رئيس الجمهورية».

تعداد الزواج في هذا العام

وأشار نقيب المأذونين إلى أن هناك 130 ألف عقد جرى تسجيلها من تعداد الزواج في هذا العام بشكل كامل، متابعا «بنصح كل اللي ييجي يكتب إن العقد يكون قبل الفرح بوقت بسيط جدا، لأن الناس بتختلف مع بعض قبل الفرح بساعات ووقتها بتكون البنت مطلقة وليست مخطوبة وانتهت خطبتها».