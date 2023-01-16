قناة الحياة تعرض تقريرا عن محطة تجميع الصرف الصحي بقرية كوم بوها بحري في أسيوط

عرضت قناة «الحياة»، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «تواصل العمل لإنشاء محطة تجميع صرف صحي قرية كوم بوها بحري التابعة للوحدة المحلية لقرية مسارة بمركز ديروط في أسيوط».

وذكر التقرير الذي عرضته قناة الحياة، أنّ المحطة مقامة على مساحة 1800 متر مربع، وتخدم قرى قصر حيدر، مسارة، ميزبنة، المندرة بحري وتوابعها.

تجميع صرف 5 قرى وتوابعها

وتقوم المحطة بتجميع صرف 5 قرى وتوابعها لمحطة معالجة قرية عواجة بطول 7 كيلومترات، ويشمل المشروع خط انحدار بطول 16 كم، وبلغت نسبة تنفيذ المشروع 70%.