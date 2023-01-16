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قناة الحياة تعرض تقريرا عن إنشاء موقف لسيارات الأجرة والنقل العام بقرية مسارة في أسيوط

كتب:

شريف سليمان
06:40 م | الإثنين 16 يناير 2023
قناة الحياة

قناة الحياة

عرضت قناة «الحياة»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «تواصل العمل لإنشاء موقف للسيارات الأجرة والنقل العام بقرية مسارة التابعة لمركز ديروط».

الموقف مقام على مساحة 980 مترمربع ونسبة التنفيذ 70%، وتكون موقف قرية مسارة من 28 باكية و4 محلات ومنطقة لانتظار المواطنين ومبنى إداري ودورات مياه.

وذكر التقرير، الذي عرضته قناة الحياة، أن 8 ملايين جنيه تكاليف إنشاء أول موقف للسيارات الأجرة والنقل العام بقرية مسارة التابعة لمركز ديروط، ويستفيد منها 120 ألف نسمة.

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بقلم شريف سليمان