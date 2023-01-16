عضو «أمناء الحوار الوطني» لـ قناة الحياة: انطلاق الجلسات الرئيسية خلال أيام

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الأيام المقبلة تشهد انطلاقة الجلسات الرئيسية للحوار الوطني بشكل متوازٍ بين المحاور الثلاثة السياسي والاقتصادي والمجتمعي، على مدار 3 أيام أسبوعيا على الأقل بحضور مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء.

الحوار الوطني جاء في التوقيت المناسب

وأوضح الكشكي، في مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية الحياة، أن الحوار الوطني جاء في التوقيت المناسب لجميع الأطراف السياسية المعارضة والمؤيدة ومؤسسات المجتمع المدني، لافتا إلى أن الهدف من الحوار تقديم مخرجات ونتائج تصب في مصلحة المواطن وتوسع أفق المناقشة لتنتقل لمناقشة بين الخبراء، خاصة وأن مجلس الأمناء تلقى عدة مقترحات من المواطنين أيضا، وكذلك مؤسسات العمل الأهلي عقدت العديد من الندوات في المحافظات لرصد شكاوى ومقترحات المواطنين وقدمتها لمجلس أمناء الحوار الذي طرحها بدوره للأمانة الفنية لطرحها بشكل مناسب في الجلسات.

الحوار الوطني يتضمن العديد من القضايا

وأشار عضو مجلس أمناء الحوار الوطني إلى أن البعض يسألون عن موعد انطلاق الحوار أو لما تأخر انطلاقه حتى الآن، وبالفعل الحوار يحتاج للدراسة وتطلب ذلك وقتا خاصة وأنه يتضمن العديد من القضايا التي تهم المواطن، موضحا أن كل قضية من قضايا الحوار تأخذ وقتا طويلا من الدراسة.