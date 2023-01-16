جمال الكشكي لـ قناة الحياة: الحوار الوطني ملك للشعب.. وثقة كبيرة في المشاركين

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن المتبقى على انطلاق الحوار الوطني وقت بسيط، وتطلبت المعايير التي وضعها مجلس الأمناء وقتا كافيا، وانطلقت من اختيار أسماء الخبراء والمهنيين وأصحاب السمعة المهنية الطيبة، لافتا إلى أن هناك ثقة كبيرة في المشاركين بجلسات الحوار الوطني الذي يعد ملكا للشعب المصري.

الأسماء المرشحة من قبل الأحزاب والقوى السياسية

وأوضح الكشكي، في مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية الحياة، أن هناك عددا كبيرا من الأسماء المرشحة من قبل الأحزاب والقوى السياسية، وتم إنجاز جزء كبير من تنسيق الجلسات والعناوين والمواعيد اللازمة، لافتا إلى أن الجلسة المقبلة لمجلس الأمناء يعقبها مؤتمر صحفي للإعلان عن الموعد النهائي لانطلاق الجلسة الرئيسية للحوار الوطني وتفاصيل ما حدث خلال الجلسات الماضية.

الأمانة الفنية تعكف على العمل

وأشار عضو مجلس أمناء الحوار الوطني إلى أن الأمانة الفنية تعكف على العمل على مدار الساعة برئاسة المستشار محمود فوزي لتنظيم اللوجيستيات المطلوبة، التي تتطلب وقتا في المرحلة النهائية من ترتيب وحجز القاعات المناسبة لكل جلسة.