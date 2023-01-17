مي فاروق تكشف تطورات حالة والدها الصحية: حرجة.. ادعوا له

كشفت الفنانة مي فاروق عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، عن تطورات حالة والدها الصحية مطالبة من الجمهور الدعاء له.

ونشر مي فاروق صورة تجمعها بوالدها وعلقت عليها قائلة: «جمهوري العزيز.. والدي الغالي كل ما لي في الدنيا في حالة صحية حرجة؛ ففضلًا وليس أمرًا برجاء الدعاء له بأن يمن عليه الله بشفاء لا يغادر سقمًا.. فليس لنا سواك يا أرحم الراحمين».

مرض والد مي فاروق

وأعلنت مي فاروق، منذ ساعات عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تعرض والدها لأزمة صحية، مطالبة من الجمهور الدعاء له قائلة: «أرجوكم كلكم ادعوا لأبويا كتير، تعبان جدًا واتنقل المستشفى.. أرجوكم ادعوا له».