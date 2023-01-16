مصرع طفل في انفجار إطار سيارة بحوش عيسى

لقي طفل مصرعه، قبل قليل، إثر انفجار إطار سيارة بمنطقة المحطة القديمة في مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى حوش عيسى العام تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة.

مصرع طفل بالبحيرة

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة يفيد مصرع طفل إثر انفجار إطار سيارة أثناء سيرها بمنطقة المحطة القديمة في حوش عيسى، وحرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية الطفل المتوفى

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين مصرع «أحمد. ر. ف»، 12 سنة، مقيم حوش عيسى، ونقلت الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

تحرر محضر بالواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية، وتباشر الأجهزة الأمنية التحقيق في الواقعة.