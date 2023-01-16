«الإسكان» لـ أحمد موسى: عودة المياه في أكتوبر والشيخ زايد خلال ساعات

كشف المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، تفاصيل حدوث كسر في خط المياه المغذي لمنطقتي الشيخ زايد و6 أكتوبر، وبدء عودة الخدمة تدريجيًا بداية من الآن، موجهًا الاعتذار لأهالي الشيخ زايد و6 أكتوبر بسبب هذا العُطل، إذ ذكر أن هذا الخط قطره 1800 مللي، وحدث فيه كسر مفاجئ تسبّب في تجمع مياه تخطت الـ 2 مليون متر مكعب.

العطل استدعى إطالة الوقت لحل المُشكلة

وأضاف «خطاب»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، ويعرض على شاشة «صدى البلد»، أن هذا العطل استدعى إطالة الوقت لحل المُشكلة، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه تم الدفع بنحو 100 عامل وفني لإصلاح العُطل، مشيرًا إلى أن هذا الخط يسير بجواره خطوط كهرباء وهو أمر يحتاج إلى الحذر عند عمليات الإصلاح.

متحدث الإسكان يُطمئن المواطنين

وطمأن المتحدث باسم وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، سكان المنطقتين بأن المياه بدأت في العودة التدريجية تفاديًا لحدوث أي أزمة جديدة قد يتسبب فيها ضخ المياه بشكل كبير وهي في طريقها لمحطة التنقية في الشيخ زايد حاليًا، ويُمكن تواصل المواطنين على رقم الهيئة 15100 من أجل إمداداتهم بالمياه عند الحاجة إليه، لافتًا إلى أن المياه ستعود بشكل طبيعي في غضون 4 ساعات من الآن.