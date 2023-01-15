«متحدث الإسكان» لـ إيمان الحصري: طرح أكثر من 20 ألف وحدة بـ3 مشروعات

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن اليوم شهد ‏طرح وحجز 20 ألف و44 وحدة سكنية في 3 مشروعات، هي «جنة، سكن ‏مصر، ودار مصر»، مشيرًا إلى أن فترة التسجيل الإلكتروني ودفع جدية ‏الحجز للوحدات، بدأت من اليوم حتى 16 فبراير، إلى جانب طرح ‏كراسة الشروط على الموقع الإلكتروني التابع لبنك التعمير والإسكان، ‏موجهًا المواطنين بضرورة قراءة كراسة الشروط وطباعتها، لمعرفة ‏المدن وأماكن الوحدات بتفاصيلها، موضحًا أنه يمكن معاينة الوحدات ‏على أرض الواقع.

‏وأضاف «خطاب»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء ‏dmc‏» مع ‏الإعلامية إيمان الحصري عبر فضائية «‏dmc‏»، أنه يمكن للمواطن قراءة ‏وطباعة كراسة الشروط الخاصة بالوحدات السكنية من على الموقع ‏الإلكتروني، من دون حساب أو كلمة سر خاصة بالمواطن، موضحًا أنه ‏في حالة قبول المواطن بالشروط، ورغبته في التقديم جديًا، يجب عليه ‏طباعة الاستمارة وأخذ الرقم الخاص بها من على الموقع الإلكتروني، ‏ومن ثم إنشاء حساب باسم المستخدم وكلمة سر، ثم تحويل مبلغ جدية ‏الحجز.

‏وأشار المتحدث باسم وزارة الإسكان، إلى أن هناك 3 مشروعات لكل منه مبلغ خاص لجدية الحجز، ‏إذ أن ملبغ مشروع جنة 100 ألف جنيه، أما دار مصر 80 ألف ‏جنيه، بينما 70 ألف جنيه لسكن مصر، موضحًا أن جدية الحجز تعني ‏إقبال المواطن على حجز الوحدة، والتسجيل لا يعني حجز المواطن، ولا ‏يمثل أي أولوية، فمثلا من يسجل اليوم مثل من يسجل آخر الشهر، ‏متابعًا أنه يمكن للمواطن استرجاع المبلغ المدفوع كاملًا دون أي ‏خصومات في حالة عدم إيجاده لوحدة مناسبة له، وذلك طبقا لكراسة ‏الشروط.

و‏أكد أهمية تاريخ الحجز بيومي 5 و6 مارس، مناشدًا جميع ‏المواطنين بحفظ التاريخ، إذ أن الموقع الإلكتروني سيفتح الحجز في تمام ‏الساعة 10 صباحًا في هذان اليومين، موضحًا: «المواطن يحجز ‏وحدة سكنية يريدها على الموقع الإلكتروني برقمها ورقم العمارة، ومكانها ‏على الخريطة كل تفاصيلها، وهنا تكون الأولوية بأسبقية الحجز»، ‏مشيرًا إلى أن كراسة الشروط بها أماكن الوحدات وأرقامها وخرائطها ‏بالمدن، إذ أن الكراسة تفي بكل المعلومات عن الوحدة السكنية، ولكن إذ ‏رغب المواطن في معاينة الوحدة على أرض الواقع فيمكنه ذلك.‏

وأكمل، أن هناك تنوع كبير في المساحات الخاصة بالوحدات السكنية ‏المطروحة بالثلاث مشروعات، وتنوع بأماكن تواجدها من شمال لجنوب ‏مصر، مشيرًا إلى أن مشروع جنة كمبوند مغلق على عكس وحدات سكن ‏مصر مفتوحة حي سكني، موضحًا أن أسعار المتر في مشروع جنة ‏تتراوح بين 9 و12 ألأف جنيه، ويتم تسليم الوحدات كاملة التشطيب ‏والمرافق، أما دار مصر يبدأ المتر من 5 أو 6 الآف جنيه حتى 7 أو 8 ‏الآف، بينما سكن مصر تبدأ أسعار المتر فيه من 4.5 أو 5 الآف حتى 7 ‏أو 8 الآف جنيه للمتر . ‏