«متحدث الإسكان» لـ إيمان الحصري: طرح أكثر من 20 ألف وحدة بـ3 مشروعات
كتب:
شريف سليمان
11:35 م | الأحد 15 يناير 2023
المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان
قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن اليوم شهد طرح وحجز 20 ألف و44 وحدة سكنية في 3 مشروعات، هي «جنة، سكن مصر، ودار مصر»، مشيرًا إلى أن فترة التسجيل الإلكتروني ودفع جدية الحجز للوحدات، بدأت من اليوم حتى 16 فبراير، إلى جانب طرح كراسة الشروط على الموقع الإلكتروني التابع لبنك التعمير والإسكان، موجهًا المواطنين بضرورة قراءة كراسة الشروط وطباعتها، لمعرفة المدن وأماكن الوحدات بتفاصيلها، موضحًا أنه يمكن معاينة الوحدات على أرض الواقع.
وأضاف «خطاب»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» مع الإعلامية إيمان الحصري عبر فضائية «dmc»، أنه يمكن للمواطن قراءة وطباعة كراسة الشروط الخاصة بالوحدات السكنية من على الموقع الإلكتروني، من دون حساب أو كلمة سر خاصة بالمواطن، موضحًا أنه في حالة قبول المواطن بالشروط، ورغبته في التقديم جديًا، يجب عليه طباعة الاستمارة وأخذ الرقم الخاص بها من على الموقع الإلكتروني، ومن ثم إنشاء حساب باسم المستخدم وكلمة سر، ثم تحويل مبلغ جدية الحجز.
وأشار المتحدث باسم وزارة الإسكان، إلى أن هناك 3 مشروعات لكل منه مبلغ خاص لجدية الحجز، إذ أن ملبغ مشروع جنة 100 ألف جنيه، أما دار مصر 80 ألف جنيه، بينما 70 ألف جنيه لسكن مصر، موضحًا أن جدية الحجز تعني إقبال المواطن على حجز الوحدة، والتسجيل لا يعني حجز المواطن، ولا يمثل أي أولوية، فمثلا من يسجل اليوم مثل من يسجل آخر الشهر، متابعًا أنه يمكن للمواطن استرجاع المبلغ المدفوع كاملًا دون أي خصومات في حالة عدم إيجاده لوحدة مناسبة له، وذلك طبقا لكراسة الشروط.
وأكد أهمية تاريخ الحجز بيومي 5 و6 مارس، مناشدًا جميع المواطنين بحفظ التاريخ، إذ أن الموقع الإلكتروني سيفتح الحجز في تمام الساعة 10 صباحًا في هذان اليومين، موضحًا: «المواطن يحجز وحدة سكنية يريدها على الموقع الإلكتروني برقمها ورقم العمارة، ومكانها على الخريطة كل تفاصيلها، وهنا تكون الأولوية بأسبقية الحجز»، مشيرًا إلى أن كراسة الشروط بها أماكن الوحدات وأرقامها وخرائطها بالمدن، إذ أن الكراسة تفي بكل المعلومات عن الوحدة السكنية، ولكن إذ رغب المواطن في معاينة الوحدة على أرض الواقع فيمكنه ذلك.
وأكمل، أن هناك تنوع كبير في المساحات الخاصة بالوحدات السكنية المطروحة بالثلاث مشروعات، وتنوع بأماكن تواجدها من شمال لجنوب مصر، مشيرًا إلى أن مشروع جنة كمبوند مغلق على عكس وحدات سكن مصر مفتوحة حي سكني، موضحًا أن أسعار المتر في مشروع جنة تتراوح بين 9 و12 ألأف جنيه، ويتم تسليم الوحدات كاملة التشطيب والمرافق، أما دار مصر يبدأ المتر من 5 أو 6 الآف جنيه حتى 7 أو 8 الآف، بينما سكن مصر تبدأ أسعار المتر فيه من 4.5 أو 5 الآف حتى 7 أو 8 الآف جنيه للمتر .