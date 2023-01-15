اشتراطات حجز شقق الإسكان المتميز في 4 مدن جديدة.. مساحة تصل لـ109 أمتار

أعلنت وزارة الإسكان توفير وحدات كاملة التشطيب ضمن محور «الإسكان المتميز»، بإجمالى 1791 وحدة سكنية، داخل 4 مدن جديدة وهي: (المنصورة الجديدة، دمياط الجديدة، رشيد الجديدة، العلمين الجديدة)، بمساحات تتراوح بين 90م2 وحتى 109م2، على أن يكون الحجز «أون لاين» عبر موقع بنك التعمير والإسكان، بداية من اليوم الأحد الموافق 15 يناير.

يأتي ذلك في إطار سعي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، لتوفير السكن الملائم لجميع المواطنين واستكمالا لمحاور الإسكان العديدة التي عملت الهيئة علي توفيرها مؤخرا، والتي تستهدف شرائح المجتمع المختلفة.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، اشتراطات حجز شقق الإسكان المتميز داخل 4 مدن جديدة، وفقا لكراسة شروط وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

اشتراطات حجز شقق الإسكان المتميز داخل 4 مدن جديدة

- كل المخططات والرسومات المعروضة بأنواعها مبدئية وتخضع لمتطلبات الموقع من حيث التعديل بالحذف أو الإضافة أو النقل أو بأي من طرق التعديل، وما يترتب عليه من آثار والعبرة بالاستلام الفعلي، وما يجرى تنفيذه على الطبيعة.

- المخططات التفصيلية تشتمل على عمارات فردية، وأخرى ملتصقة (نموذج تخطيطي، ويشتمل المخطط الوارد بالكراسة تجميع ذلك النموذج وآلية ترقيم الوحدات به).

- مساحات الوحدات المطروحة شاملة نصيبها من المرافق والخدمات الخاصة بالمبنى مثل المداخل.

- لا يجوز إدخال أي تعديل على الوحدة من قبل المخصص لهم الوحدات دون الرجوع إلى جهاز المدينة المختص، وأخذ الموافقات، وذلك حال موافقة الهيئة وجهاز المدينة المختص.

- الواجهات والمناظير الواردة بأي من الإعلان أو الكراسة توضيحية واسترشادية.

- يعتبر التقدم على أي من الوحدات محل الطرح قرينة قاطعة على العلم التام والمعاينة التامة النافية للجهالة للمواقع والوحدات والعلم الكامل بتفاصيل الوحدات محل الطرح ورسوماتها.

- إقامة سياج شجري حول المشروع وفقا لمواصفات الهيئة.

- بعض وحدات الدور الأرضي قد تحتوي على خدمات.

- بعض وحدات الدور الأرضي تحتوي على حدائق، وفقا لما يسفر عنه مخطط تنسيق الموقع، على أن يجرى سداد المستحقات المالية وفقا للقواعد المقررة بالهيئة.

- يقر المتقدم للحجز بأنه قد اطلع على كل الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات ووافق عليها، وأن تقدمه للحجز بعد سداد مقدم الحجز بمثابة موافقة نهائية على هذه الشروط.

- يعتبر التقدم على أي من الوحدات السكنية الواردة بتلك الكراسة قرينة قاطعة بالقبول لكل ما ورد بالكراسة، كما يعتبر التقدم قرينة قاطعة بالقيام بالمعاينة والعلم التام بالمواقع محل الطرح.