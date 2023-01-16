قناة الحياة تستعرض إقبال المواطنين على معرض أهلا رمضان بالمنصورة

استعرضت فضائية الحياة جانبا من معارض أهلا رمضان بمحافظة الدقهلية، حيث بدأت بتخفيضات تتراوح بين 15 إلى 30% يستمر بها معرض أهلا رمضان في تقديم السلع التموينية، وقد شهد إقبالا كبيرا من المواطنين في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، ومن المقرر افتتاح 8 معارض أخرى في مختلف مراكز المحافظة.

المجمعات الاستهلاكية

وتضمن كميات كبيرة من السلع الاساسية يستمر المعرض في طرحها للمواطنين وصولا لأخر أيام شهر رمضان المقبل بالاضافة لأحد عشر منفذا تابعين للمعرض داخل المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة مقارنة بالأسعار في الخارج، خدمات ميسرة تقدمها الدولة من أجل المواطن المصري ولتخفيف العبء عن كاهله في ظل الظروف الاقتصادية العالمية.

إقبال المواطنين

وقال أحد المواطنين المستفيدين من المعرض «اللى بنشوفه على أرض الواقع هو انجاز حقيقي للقيادة السياسية، ونتمني المعرض يستمر طوال الوقت خاصة إننا داخلين على شهر رمضان، ومحتاجين كل الأساسيات من السلع الغذائية، والاسعار حقيقي أقل من بره بكتير ومتوفرة بجودة عالية، ازازة الزيت بـ35 جنيه».