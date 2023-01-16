جمال الكشكي لـ قناة الحياة: نستعد لمناقشة 83 قضية في الحوار الوطني

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن كل مشارك في جلسات الحوار الوطني يقدم رؤيته ومداخلته ووجهة نظره أو تصوره الخاص بالقضية المطروحة، لافتا إلى أن الجلسة الواحدة تستغرق ما يقرب من 3 ساعات وهو وقت كافٍ يسمح بتحدث جميع المشاركين بها في القضية المحددة.

أولوية في مناقشة القضايا

وأوضح الكشكي، في مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية الحياة، أن هناك 83 قضية تحت 3 محاور رئيسية سيتم النقاش حولها في جلسات الحوار الوطني، لافتا إلى أن هناك أولوية في مناقشة القضايا، فمنذ إطلاق المبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على ترتيب أولويات العمل الوطني، وهو نفس المسار الذي يتخذه مجلس الأمناء في ترتيب أولويات القضايا التي تمثل أهمية كبرى للمواطن والأحداث العالمية.

القضية الاقتصادية والأسعار والتضخم

وأشار عضو مجلس أمناء الحوار الوطني إلى أنه لا شك في أن القضية الاقتصادية والأسعار والتضخم وغيرها من الأمور التي تهم المواطن ستكون محور اهتمام ولها الأولوية في جلسات الحوار الوطني، لافتا إلى أن المحور الاقتصادي يتضمن لجان: التضخم والدين العام وعجز الموازنة وملكية وإدارة أصول الدولة والاستثمار الخاص المحلي والأجنبي والصناعة.