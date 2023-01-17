طريقة الحصول على عضوية مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.. 5 أوراق مطلوبة

أعلن مركز الحرية للإبداع في الإسكندرية، فتح باب الحصول على عضوية المركز، حيث يحصل العضو على امتيازات عدة تتضمن حضور حفلات وأولوية الحصول على تذاكر الفعاليات الفنية والالتحاق بالورش الثقافية مجانا.

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، الأوراق المطلوبة للحصول على عضوية مركز الحرية للإبداع في الإسكندرية، والمزايا التي يحصل عليها العضو، بحسب ما أعلنته الدكتورة إيناس دياب، مدير المركز.

الأوراق المطلوبة

- إحضار صورتين فوتوغرافيتين حديثتين.

- صورة من البطاقة الشخصية، وللطالب ما يفيد أنه طالب.

- ملئ استمارة العضوية من واقع البطاقه الشخصية.

- يتم تحديد موعد استلام الكارنيه خلال عشرة أيام.

- العضوية صالحة لمده عام، وتُجدد سنويا.

المصاريف والسن الأدنى

- رسوم الاشتراك السنوي 40 جنيها للفرد العادي، و20 جنيها للطلبة ولغير المصري 100 جنيه.

- أقل سن للعضوية 8 سنوات مع إحضار شهادة الميلاد.

مزايا العضوية

- للعضو الحق في حضور جميع الحفلات التي يُعلن عنها من خلال البرنامج الشهري، ويكون له الأولوية في الحصول على تذاكر من إدارة المركز في المقاعد الأمامية، بداية من الصف الثالث، وفي حال إقامة حفل خاص لأحد الجهات فإنه لن يُسمح لأعضاء المركز بالحضور، حيث تكون قاصرة على ضيوف هذه الجهة.

- للعضو الأولوية في الالتحاق بالورش المجانية المقدمة من المركز، وكذلك أسبقية التسجيل بالورش المدفوعة.

- للعضو الحق في حضور جميع الندوات والمهرجانات الثقافية المقامة بالمركز

- ضرورة التوجه إلى إدارة المركز لتجديد العضوية المنتهية، حيث تعتبر العضويات غير سارية بانتهاء المدة السنوية.