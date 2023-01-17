الغردقة تحتفل باليوم العالمي للأكل الحار على الشواطئ.. «مذاق رائع وصحي»

احتفلت الفنادق والمنتجعات السياحية بمدينة الغردقة باليوم العالمي للأكل الحار والذي يصادف يوم 16 يناير من كل عام أن يكون اليوم العالمي للأطعمة الحارة والتوابل، بمشاركة السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات حيث تم إعداد أشهى الأطباق الأكلات في العالم من كل بلد وسط استمتاع السياح والذين حرصوا على التذوق والتفاعل مع الفلفل الحار.

سياح من مختلف الجنسيات شاركوا في الاحتفال باليوم العالمي للأكل الحار

وأشار نبيل حسين، مدير عام أحد الفنادق السياحية بالغردقة، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن سياحا من مختلف الجنسيات الأجنبية شاركوا في الاحتفال باليوم العالمي للأكل الحار على شواطئ الغردقة بمشاركة 27 طاهيا، لافتا إلى استمتاع السائحين بأطباق متنوعة خفيفة وبأطعمة ساخنة حيث قضى السياح يوم سعيد مع الآكل الحار.

ويوضح محمد عيد الخبير السياحي بالبحر الأحمر بأن اليوم العالمي للأطعمة الحارة والتوابل تحتفل به حوالي 150‪ دولة حيث تناول أشهى الأطباق في العالم وتختلف الدول في مأكولاتها.

وأشار في تصريحات لـ «الوطن»، إلى أن الهدف من احتفالات دول العالم هو تعميق الوَعي العام بِمعاناة الشعوب من ناقصي الأغذية في العالم، وتشجيع الشعوب في مُختلف أنحاء العالم على اتخاذ تدابير لمكافحة الجُوع.

فوائد الأكل الحار.. صحي ويساعد على فقدان الوزن

ومن جانبه كشف احمد شوقي مدير مستشفى وخبير التغذية بالغردقة أنه يقبل البعض على تناول الأطباق الحارة و قدم نصيحة لمحبي الأطباق الحارة فيجب عليهم التأكد من قدرة المعدة على التعامل مع الفلفل الحار.

وأضاف أن الطعام الحار له عدة فوائد أهمها المساعدة في فقدان الوزن، حيث تعزيز قدرة الجسم على تكسير الدهون وحرقها بما يساعد في خسارة الوزن، كما أن الأكل الحار يحوي مضادات الأكسدة ووالتي تساهم في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي ووقايته من الأمراض.