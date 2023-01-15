هربا من غلاء المعيشة بإنجلترا.. زوجان بريطانيان يعيشان في الغردقة توفيرا للنفقات

اختار زوجان بريطانيان يسميان «ستيوارت وبريندا»، مدينة الغردقة لقضاء 28 يوما تحت سمائها وسط أجواء دافئة وشمس مشرقة والاستمتاع بشواطئ الغردقة، وذلك هربا من غلاء المعيشة بإنجلترا، حيث ارتفاع تكلفة الوقود واستهلاك الكهرباء في ظل الأجواء الباردة في بلادهم ومدن أوروبا في ذلك التوقيت.

زوجان بريطانيان قررا الإقامة في الغردقة

وأوضح مقار سكاروز، مدير المكاتب الامامية بمنتجع الإقامة للزوجين البريطانيين، أنهما وصلا إلى مدينة الغردقة قبل أيام وقررا الإقامة في الغردقة لمدة 28 يوما، مضيفا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الزوجين عبرا عن سعادتهما بإقامتهما في الغردقة حيث الأجواء الدافئة شتاءً والطبيعة الخلابة.

الزوجان قررا الإقامة في مصر بسبب غلاء الكهرباء في بريطانيا

وأضاف ريمون نجيب المدير التسويق السياحي، في تصريح لـ«الوطن» أن الزوجين قررا الإقامة في مصر بسبب غلاء الكهرباء في بريطانيا، حيث وجدا أن الإقامة في مصر صاحبة الأجواء الدافئة قد تعادل تكلفة إقامتهما في بلادهما بريطانيا.

وأشار في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن تكلفة العطلة في مصر للزوجين 650 جنيها إسترلينيا شاملة الإقامة بالتنقلات وتذاكر السفر.