الطقس في الغردقة قبل إجازة نصف السنة الدراسية: معتدل نهارا

يتوافد آلاف السياح من المصريين والأجانب على مدينة الغردقة لقضاء إجازة نصف السنة الدراسية تزامنا مع قرب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول بالمدارس والجامعات وبدء إجازة نصف السنة الدراسية حيث طقس الغردقة المعتدل شتاء.

طقس الغردقة

يسود طقس الغردقة خلال 14 يوما المقبلة الاعتدال نهارا مائل البرودة ليلا وأجواء دافئة وشمس مشرقة وتترواح درجات الحرارة بين 25 درجة إلى 11 ليلا مع التوقع بعدم سقوط أمطار وذلك حسب بيان هيئة الأرصاد الجوية.

فنادق الغردقة كاملة العدد في إجازة نصف السنة

وأشار نبيل حسين الخبير السياحي بالبحر الأحمر إلى انتعاش السياحة الداخلية في إجازة نصف السنة الدراسية حيث بدأت الفنادق تستقبل الحجوزات لقضاء إجازة نصف السنة على شواطئ الغردقة وذلك حسب غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» الغردقة مقصد سياحي شتوي هائل نظرا الطقس المعتدل شتاء والأجواء الدافئة وارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق من نزلاء السياحة الداخلية خلال إجازة نصف السنة الدراسية وأعلنت عدد من الفنادق أنها كاملة العدد.