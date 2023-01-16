استقبال «محيلبة» بطل فضية كأس العالم للرماية في مطار القاهرة «صور»

أناب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ماهر غريب مدير عام الحافز والتكريم بوزارة الشباب والرياضة لاستقبال البطل الأولمبي عزمي محيلبة واللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرماية في مطار القاهرة الدولي بعد توج بالميدالية الفضية في منافسات فردي السكيت بكأس العالم للرماية بالعاصمة المغربية الرباط.

وكان في استقبال البطل المصري عزمي محيلبة واللواء حازم حسني الدكتور ماهر الغريب مدير عام الحافز والتكريم بوزارة الشباب والرياضة،

ويشارك في كأس العالم بالمغرب أكثر من 360 رامٍ ورامية يمثلون 45 بلدا، المقامة حاليا بالعاصمة المغربية الرباط خلال الفترة بين 11 يناير حتى 24 من الشهر الجاري.

يذكر أن الرماية حجز أول مقعد المتأهلين لأولمبياد باريس 2024 عن طريق البطل عزمي محيلبة، بعد تحقق محيلبة العام الماضي المركز الأول والميدالية الذهبية ببطولة العالم التي أقيمت في كرواتيا ليتأهل بذلك لدورة الألعاب الأولمبية القادمة ويصبح أول هذا أول مقعد من مصر في باريس 2024.