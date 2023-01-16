يوسف الحسيني: زجاجة الزيت سعرها تضاعف 5 مرات في ألمانيا خلال عام

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن سعر زجاجة الزيت في ألمانيا في يناير 2020 كان 0.6 يورو واليوم أصبح سعرها 3 يورو بما يعني أن الزيادة وصلت إلى 5 أضعاف، فهل يعني ذلك أن الاقتصاد الألماني تعرض لانهيار؟ متابعا: «سفهاء الإخوان بيقولوا كلام وفي ناس بتصدقه دون مقارنة في الاقتصادات العالمية، لازم نفهم قبل ما نصدق، فهل العالم كله بيتبع سياسة خاطئة أم أن أزمة الأسعار أثرت على الجميع؟».

سعر الزيت في مصر

وأوضح «الحسيني» خلال تقديمه برنامج التاسعة على القناة الأولى، أن سعر الزيت في مصر لم يزد 5 أضعاف: «إحنا مش أشطر من ألمانيا لكن كنا عاملين حسابنا ومستعدين»، متابعا: «الأزمة مستمرة ومتفاقمة وتبعتها كذلك وفقا للمنطق فكلما زادت مدتها زادت حدتها ووطئتها، وبالرغم من ذلك معدل زيادة الاحتياطي النقدي لدينا أفضل من العام الماضي، ولدينا ما يغطي 5 أشهر من الواردات الخارجية لمصر في حالة عدم الإنتاج بالرغم من أننا نصنع وننتج».

معيار الاحتياطي النقدي الدولي الآمن

وأشار الإعلامي يوسف الحسيني إلى أن البنك المركزي أكد أننا تجاوزنا معيار الاحتياطي النقدي الدولي الآمن، لافتا إلى أن المشتقات المالية تؤمننا من مخاطر أسعار الصرف: «اللى عايشين في الأرياف عارفين البيع المقدم أو العقد الأجل، بنبيع الفدان للموسم التالي وما يليه، ويحصد صاحب الأرض مقابل إنتاج الفدان لعامين مقبلين، ومهما تحرك سعر المنتج لا يحق للتاجر تعديل السعر، وأداوت المشتقات المالية تعمل في البترول والذهب والأسهم المضمونة، وذلك يحمي المواطن من فوارق أسعار الصرف حال انهياره».