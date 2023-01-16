رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

يوسف الحسيني: الاستثمار في الطاقة النظيفة هو المستقبل

كتب:

محمد أيمن سالم
11:15 م | الإثنين 16 يناير 2023
الإعلامي يوسف الحسيني

الإعلامي يوسف الحسيني

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إنه من المهم أن نأخذ التوجيهات وندعم من خلالها القطاع الخاص الذي كان يطالب بالفرصة في الاستثمار والصناعة، فليس هناك أفضل من الاستثمار في الطاقة النظيفة، والدول الكبرى المنتجة للبترول ترى أن الطاقة النظيفة هي المستقبل؛ ومنها طاقة الرياح والشمس والهيدروجين الأخضر.

توفير فرص عمل 

وأوضح «الحسيني» خلال تقديمه برنامج التاسعة على القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن المستثمر في الصناعة الخاصة بالطاقة كسبان، وهنا سيظهر لنا رجال الصناعة الحقيقيين وأصحاب الأموال الذين يريدون السمسرة فقط، متابعا: «يجب أن نأخذ توجيهات الرئيس وتشجيعه وخطوات الحكومة ونبني عليها عشان نكسب ونكسب بلدنا، فمن العار أن يكسب الفرد ولا تكسب الدولة، وكل اللي عاوزينه أن المستثمر يبني المصنع ويوفر فرص عمل ويسدد الضرائب بما يرضي الله».

تصدير الطاقة وتوفير العملة الصعبة

وأشار الإعلامي يوسف الحسيني إلى أن المستثمر يساعد أيضا في تصدير الطاقة وتوفير العملة الصعبة، لافتا إلى أن البنك المركزي رصد مجموعة من المؤشرات الايجابية المتعلقة بسوء الصرف؛ تتمثل في زيادة كبيرة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي من السوق المحلية أو حصيلة تحويلات المصريين بالخارج وقطاع السياحة وعليها دخول مستثمرين أجانب في السوق المصرية.

اقرأ المزيد:

يوسف الحسيني: جمال عبدالناصر شخصية وطنية بامتياز وأفنى عمره في خدمة الوطن

أستاذ تاريخ لـ يوسف الحسيني: السد العالي أعظم مشروع هندسي في القرن العشرين

يوسف الحسيني: المجتمع الإنساني الدولي يحتقر الإخوان

متحدث الوزراء لـ يوسف الحسيني: زيادة مساحة ميناء العريش 11 ضعفا تأكيدا على أهميته

متحدث الحكومة لـ يوسف الحسيني: طلاب العريش في قمة سعادتهم بسبب انتظام الدراسة

أرملة جورج سيدهم لـ يوسف الحسيني: الرئيس السيسي قابلني بأبوة وتكريمه لنا شرف
بقلم محمد أيمن سالم