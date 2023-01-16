يوسف الحسيني: الاستثمار في الطاقة النظيفة هو المستقبل

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إنه من المهم أن نأخذ التوجيهات وندعم من خلالها القطاع الخاص الذي كان يطالب بالفرصة في الاستثمار والصناعة، فليس هناك أفضل من الاستثمار في الطاقة النظيفة، والدول الكبرى المنتجة للبترول ترى أن الطاقة النظيفة هي المستقبل؛ ومنها طاقة الرياح والشمس والهيدروجين الأخضر.

توفير فرص عمل

وأوضح «الحسيني» خلال تقديمه برنامج التاسعة على القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن المستثمر في الصناعة الخاصة بالطاقة كسبان، وهنا سيظهر لنا رجال الصناعة الحقيقيين وأصحاب الأموال الذين يريدون السمسرة فقط، متابعا: «يجب أن نأخذ توجيهات الرئيس وتشجيعه وخطوات الحكومة ونبني عليها عشان نكسب ونكسب بلدنا، فمن العار أن يكسب الفرد ولا تكسب الدولة، وكل اللي عاوزينه أن المستثمر يبني المصنع ويوفر فرص عمل ويسدد الضرائب بما يرضي الله».

تصدير الطاقة وتوفير العملة الصعبة

وأشار الإعلامي يوسف الحسيني إلى أن المستثمر يساعد أيضا في تصدير الطاقة وتوفير العملة الصعبة، لافتا إلى أن البنك المركزي رصد مجموعة من المؤشرات الايجابية المتعلقة بسوء الصرف؛ تتمثل في زيادة كبيرة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي من السوق المحلية أو حصيلة تحويلات المصريين بالخارج وقطاع السياحة وعليها دخول مستثمرين أجانب في السوق المصرية.