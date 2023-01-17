«شعبة المخابز» لـ أحمد موسى: سعر رغيف الخبز بكروت الصرف أقل من 90 قرشا

قال عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه يوجد 30 ألف مخبز حكومي على مستوى الجمهورية تقدم الخبز لأكثر من 70 مليون مواطن، فضلًا عن طرح عدة أفكار لتوفير الخبز للمواطنين الذين لا يحملون بطاقات تموينية بالمخابز الحكومية، وتم الانتهاء من تخصيص «كروت صرف خبز» وسيتم توفيرها بمكاتب البريد لكي يتمكن الأشخاص الذين لا يحملون بطاقات تموينية من شراء الخبز الحر من المخابز الحكومية.

وزن رغيف الخبز في المنظومة الجديدة يصل لـ90 جراما

وأضاف «غراب»، خلال حواره في برنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، على شاشة «صدى البلد»، أن وزن رغيف الخبز في المنظومة الجديدة يصل لـ90 جراما بنفس مواصفات الخبز المدعم ولا يوجد أي تغير فيه، موضحًا في الوقت ذاته، أن كروت صرف الخبز لن تكون بأسعار مرتفعة وستكون وفقا لقدرة المواطن إذ يمكن له شراء الكارت وشحنه بأي قيمة مالية، وسيكون سعر رغيف الخبز في هذه الكروت أقل من 90 قرشا.

الدولة حريصة على عدم رفع أسعار الخبز

وأشار إلى أن هناك نظام عمل لهذه الكروت يخضع لمنظومة معينة، فرغيف الخبز الذي يحصل عليه المواطن من المخابز الحكومية يبلغ وزنه 90 جراما، كما أن الدولة حريصة على عدم رفع أسعار الخبز رغم أن مصر تستورد ما يقرب من 60% من القمح من الخارج، كما أن سعر رغيف الخبز الذي يزن 90 جراما، يصل إلى 65 قرشا دون النظر إلى ارتفاع الأسعار في الوقت الحالي.

وتابع: «كروت صرف الخبز للمواطنين لا تؤثر على حصة الخبز للمواطنين الذين يحملون بطاقات التموين، كما أن المخابز التموينية سيتم تزويد حصتها من الدقيق وفقا لحاجة كل مخبز، سعر رغيف الخبز في المخابز التموينية لحاملي كروت الصرف الخبز، سيكون أقل من سعر الخبز السياحي بنسبة 30%».