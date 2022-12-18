رئيس شعبة المخابز: الدقيق متوفر ونستعد جيدا لاستقبال العام الجديد

أكد عطية حماد رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، وفرة المعروض من الدقيق بالسوق المحلي، مشيرا إلى اجتماع الغرفة بنهاية الشهر الحالي للاستعداد للعام الجديد.

«حماد»: جميع السلع متوفرة بالأسواق

قال عطية حماد، إنَّ غرفة المخابز تستعد للعام الجديد بحزمة من القرارات التي من شأنها ضبط الأسواق وتوفير الدقيق للمخابز، وتفاصيل الخطة سيكشف عنها قريباً.

مقترح رئيس الشعبة لتوفير الخبز بأسعار معقولة للمواطنين

وأضاف «حماد» في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ هناك مقترح سبق الحديث عنه، سيتم مناقشته خلال اجتماعات الغرفة نهاية الشهر الحالي، التي تهدف للاستعداد للعام الجديد، وتوفير الخبز للمواطن البسيط بأسعار معقولة.

وتابع: «مقترح بيع الخبز الحر بـالمخابز البلدية، وصرفه ببطاقات ذكية، سنناقشه بتوسع، ووضع مزيد من المقترحات، وهو يهدف بالأساس لدعم المواطن المصري البسيط».

وأكد «حماد»، أن الدولة لديها خطة اقتصادية في العام الجديد، واستعدادات لتوفير السلع الغذائية بالسوق المحلي، وعلى رأسها الخبز، مشددا على عدم نقص أي سلعة، والمعروض لا يزال أكثر من الطلب.

وكان رئيس شعبة المخابز، تقدم بمقترح لبيع العيش الحر بالمخابز البلدية، وصرفه ببطاقات ذكية، موضحا في تصريحاته لوسائل الإعلام، أنَّ الدقيق سلعة مدعمة ومسعرة بشكل جبري، وبالتالي فإنَّ رغيف الخبز الذي يباع بـ 5 قروش يمكن للدولة تعويض متلقي الدعم عن باقي التكلفة بصور عدة.

وشهدت أسعار الدقيق أمس السبت، استقرارا نسبيا بمنافذ بيعه وبين الموردين بالسوق المحلي من المطاحن وأصحاب المخابز والمصانع المنتجة للحلويات، ليتراوح سعر الطن بين 17 ألف و17 ألف و100 جنيه للعادي، و22 ألف إلى 22 ألف و200 جنيه للفاخر.