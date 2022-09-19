شعبة «المخابز»: لا مساس بأسعار رغيف «الفينو» مع دخول المدارس

طمأنت شعبة المخابز بالغرف التجارية، أولياء أمور الطلاب، بشأن ثبات أسعار «الفينو»، الذي يعد جزءاً أساسياً في أي وجبة مدرسية، مع حلول العام الدارسي الجديد 2022-2023.

شعبة المخابز: سعر رغيف الفينو مستقر

وقالت شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر رغيف الفينو مستقر دون أي زيادة، وأن مستلزمات الإنتاج مستقرة دون أي أعباء حالية، خاصة مع استقرار سعر القمح في الفترة الأخيرة.

حماد: لا يوجد أي زيادة في سعر رغيف الفينو

وقال عطية حماد، رئيس شعبة أصحاب المخابز بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحاتٍ لـ«الوطن» إنه لا يوجد أي زيادة في سعر رغيف الفينو، نظراً لأن سعر طن دقيق الفينو مستقر، كما أن مستلزمات إنتاجه لم تشهد أي ارتفاعات في الآونة الأخيرة.

وأوضح رئيس شعبة أصحاب المخابز بغرفة القاهرة التجارية، أنه رغم خروج رغيف الفينو عن إطار المنظومة التموينية الخاصة بإنتاج الخبز البلدي، وتنتجه في العادة مخابز سياحية، إلا أن السعر مستقر حالياً، خلال الموسم الدراسي، مدعوماً باستقرار أسعار القمح.

سعر عيش الفينو: يبدأ من 50 قرشا

ويتراوح سعر عيش الفينو، بين 50 قرشاً وجنيه ونصف في المتوسط، في مخابز القاهرة السياحية، وظل السعر مستقراً طيلة الفترة الماضية، ويشهد الخبز طلباً مرتفعاً مع حلول العام الدراسي الجديد لارتباطه المباشر بالوجبات والسندوتشات المدرسية.

وخلال الشهور الأخيرة، ارتفع سعر طن القمح عالمياً، إثر اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، نهاية فبراير الماضي، وهو ما زاد من تكلفة الإنتاج عالمياً، قبل أن تعاود الأسعار هبوطها مرة أخرى، إلى مستوى 400 دولار للطن في المتوسط.