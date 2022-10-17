بعد قرار «التموين».. «شعبة المخابز»: سعر «الفينو» لن يتجاوز «جنيه واحد«»

أكد عطية حماد رئيس شعبة المخابز، أن وزارة التموين حددت سعر بيع القمح لمطاحن 8700 جنيه، وللمخابز السياحية ومصانع المكرونة بسعر10000 للطن، وألزمت من سيشترى بهذه الأسعار من المخابز أن يبيع رغيف الفينو 40 جرامًا بسعر 75 قرشًا، و60 جرامًا بـ 100 قرش ورغيف العيش السياحي 75 جرامًا بجنيه.

أسعار البيع ملزمة فقط للمخابز المتعاملة مع التموين

وأوضح حماد في تصريحات لـ «الوطن»، أن أسعار البيع المذكورة ملزمة للمخابز التي ستلجأ للحصول على القمح من وزارة التموين فقط، وليس على جميع المخابز.

وأضاف أن هذا القرار ممتاز جدا، لأن سعر الطن للقمح في الأسواق حاليا يتراوح بين 12 و16 ألف جنيه، فالدولة تدخلت لتحسين الأوضاع للمواطنين بخصوص هذه السلعة الاستراتيجية ومنع الاحتكار من التجار وزيادة المعروض للمستهلك.

مراقبة شديدة من التموين على المخابز

وأشار إلى أن المخابز سيكون عليها مراقبة شديدة من قبل الوزارة، بالإضافة إلى الالتزام بوضع قائمة أسعار بالأوزان، وأوضح عطية حماد الإجراءات المطلوبة لأصحاب المخازن لأخذ الدقيق من الوزارة وهي الاتجاه للمديرية التابع لها وتقديم طلب موضح فيه الكمية المطلوبة طوال الشهر، وأضاف أن مدة النظر في الطلب 72 ساعة، وينصح أصحاب المخابز بالاتجاه إلى أخذ الدقيق من الوزارة بهذا السعر المخفض، لزيادة الإنتاجية.

واشترطت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على المخابز السياحية الراغبة في شراء الدقيق الفاخر استخلاص 72% من هيئة السلع التموينية بالسعر المدعم الذي أعلنته الوزارة بـ 10 ألاف جنيه للطن الواحد، أن تقوم المخابز بإظهار وتعليق قائمة بأسعار بيع الخبز الحر والفينو الذي تنتجه المخابز السياحية المرخصة.