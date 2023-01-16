رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

الداخلية تنفي مزاعم الإخوان بالقبض على ضابط شرطة أثناء تغييره دولارات

كتب:

محمد عزالدين
02:17 ص | الإثنين 16 يناير 2023
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

نفت وزارة الداخلية، ما تم تداوله على عدد من الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بشأن القبض على ضابط شرطة حال محاولته تغيير مبالغ مالية بالعملة الأجنبية «دولار» بإحدى شركات الصرافة بالقاهرة.

وأكدت وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن ما تم تداوله في هذا الشأن عارٍ تماما من الصحة.. ويأتي ضمن المحاولات اليائسة من الأبواق الإعلامية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية لإثارة البلبلة.

اقرأ المزيد:

قناة الحياة تستعرض جهود وزارة الداخلية في ضبط قضايا تموينية

وزارة الداخلية: تنفيذ 384 حكما قضائيا متنوعا خلال 24 ساعة

إنجازات وزارة الداخلية في 2022.. أبرزها «رد الجميل» لكبار السن ورعاية أبناء الشهداء

«الحياة» تستعرض جهود وزارة الداخلية في ضبط المواد المخدرة خلال شهر

قناة الحياة تنشر فيديو عن جهود وزارة الداخلية خلال 30 يوما

وزارة الداخلية تواصل فعاليات «كلنا واحد».. سلع بتخفيضات 60%

أبرزها «رقم قومي» وقيد عائلي.. خدمات تقدمها وزارة الداخلية إلكترونيا
بقلم محمد عزالدين