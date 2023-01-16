الداخلية تنفي مزاعم الإخوان بالقبض على ضابط شرطة أثناء تغييره دولارات

نفت وزارة الداخلية، ما تم تداوله على عدد من الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بشأن القبض على ضابط شرطة حال محاولته تغيير مبالغ مالية بالعملة الأجنبية «دولار» بإحدى شركات الصرافة بالقاهرة.

وأكدت وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن ما تم تداوله في هذا الشأن عارٍ تماما من الصحة.. ويأتي ضمن المحاولات اليائسة من الأبواق الإعلامية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية لإثارة البلبلة.