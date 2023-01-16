الداخلية تحبط محاولة تهريب مخدرات بـ23 مليون جنيه في السويس

إدراكاً بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات، وإنفاذاً لثوابت الإستراتيجية الأمنية فى التصدى الحاسم وتوجيه الضربات الأمنية الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة بهدف تحقيق المبادرة الأمنية لحماية الشباب والنشء بإعتبارهم ذخيرة الأمة المصرية من الوقوع فى براثن المخدرات .

وفى إطار المتابعة المستمرة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة لما يُستجد من طرق التهريب وذلك من خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة.

فقد قامت الإدارة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) برصد نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية إعتزما نقل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة من شرق قناة السويس إلى غربها بدائرة قسم شرطة الجناين لترويجها على عملائهما ، فضلاً عن قيامهما بإستخدام سيارة "نقل قلاب" مُحملة بالحجر السن .

عقب تقنين الإجراءات بالإشتراك مع مديرية أمن السويس تم ضبط أحد المتهمين (سائق ، مقيم بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس) حال إستقلاله السيارة المشار إليها.. وقد أسفر التفتيش عن ضبط (كمية لمخدر البانجو وزنت 1650 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيدرو وزنت 250 كيلو جرام – كمية لمخدر الحشيش وزنت 150 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول) .

وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات وأقر بنقله للمواد المخدرة المضبوطة لحساب المتهم الهارب .

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (23,000٫000) ثلاثة وعشرون مليون جنيه تقريباً).تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب .