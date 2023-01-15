نشأت الديهي: إعداد درسة بشأن المخاطر التي تحيط بالعالم خلال الفترة المقبلة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن المواطن في كل أنحاء الكرة الأرضية لا يشعر بالاطمئنان من المستقبل بسبب الأزمة العاصفة التي تضرب كل دول العالم دون استثناء.

وصول التضخم لمراحل غير مسبوقة

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج بالورقة والقلم، المذاع على فضائية ten، مساء الأحد، أن هناك أزمات طاحنة تضرب الغذاء وسلاسل الإمداد بسبب وصول التضخم لمراحل غير مسبوقة، وهذا خلق ضغطًا على الحكومات، مشيرًا إلى أن هذه الأزمات قد تضطر المسؤول لاتخاذ قرارات صحيحة وصابئة لمصلحة الدولة، ولكنها تخصم من رصيده في الشارع.

ارتفاع تكاليف المعيشة

وتابع أن منتدى الاقتصاد العالمي قام بإعداد دراسة حول المخاطر التي تحيط بالعالم أجمع خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن الدراسة أقيمت عن طريق الذكاء الصناعي، وهي دقيقة للغاية، مشيرًا إلى أن المخاطر تمثلت في ارتفاع تكاليف المعيشة، خلاف الكوارث الطبيعة والمناخية بسبب الفشل في مواجهة التغيرات المناخية، وتآكل التماسك الاجتماعي، وانتشار الجرائم الإلكترونية، وانعدام الأمن السيبراني، ونقص المواد الطبيعية، والهجرة واسعة النطاق نتيجة المشاكل الاقتصادية والجوع وانتشار الجفاف.

وأردف أن الجيل الحالي سرق عمره في متابعة الأزمات العالمية المتتالية، وعلمنا بأبعاد المشكلة أفضل من عدم العلم، الحقيقة مهما كانت مزعجة أفضل من الأكاذيب المنمقة.