نشأت الديهي: العالم أجمع يعيش في قلق.. والدول تعود لحدودها الوطنية

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن العالم أجمع يعيش الآن على أطراف أصابعه، مشيرًا إلى أن المزاج العام للعالم في حالة قلق جمعي؛ فالعولمة سقطت وفشلت، وتعود الدول الآن إلى حدودها الوطنية.

إزالة الحواجز التجارية

وتابع «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء السبت، أن العالم كان يميل إلى إزالة الحواجز التجارية الاقتصادية، والتدخل في شؤون الدول الأخرى، مشيرًا إلى أن الأزمات المتتالية جعلت كل دولة تعيد حساباتها حتى الولايات المتحدة الأمريكية أعادت حسابتها، وارتكبت كبائر رأسمالية تمثل قمة المحرمات، من خلال تقديم الدعم لصناعات معينة، ووضع حواجز تجارية مع الصين، بالإضافة لبرامج لحماية الصناعة الوطنية.

وأضاف أن العالم يتفكك فكريًا، ويتحلل من التزامات أيدولوجية تصب في خانة الحفاظ على النظام الرأسمالي، مشيرًا إلى أن هناك ردة واضحة خلال الفترة الحالية من النظام الرأسمالي، إذ يتجه العالم مندفعًا إلى الوراء خاصة بعد فشل النظام الرأسمالي في تلبية احتياجات المواطنين.

أوروبا تعود للدولة الوطنية

وأشار إلى أن الدول الأوربية الآن تعود إلى الدولة الوطنية؛ ففرنسا أهم من الاتحاد الأوروبي وكذلك ألمانيا، مشيرًا إلى أن الدول الأوروبية رفضت فكرة الذوبان في الاتحاد الأوربي مثلما حدث خلال الفترة السابقة.