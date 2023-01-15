نشأت الديهي: المواطن البريطاني كل همه إنه يستحمى

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن أمريكا تُعاني من أزمة في الدين، فطبقًا للقانون الأمريكي لا يجوز زيادة الدين عن 31.4 تريليون دولار، وطالبت وزيرة المالية الأمريكية بزيادة حد الإقراض، حتى لا تتخلف أمريكا عن سداد أقساط الديون، ولكن الحزب الجمهوري الذي يسيطر على مجلس النواب، يعمل على عرقلة أي زيادة للحد الأقصى للدين.

الشعب البريطاني لا يجد وقودًا لتشغيل السخانات

وتابع نشأت الديهي، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء السبت، أن الشعب البريطاني لا يجد وقودًا لتشغيل السخانات الخاصة بالاستحمام، وطالبت السلطات بتقليل مدة الاستحمام، وهذا الامر منشور في الصحف البريطانية مثل الجارديان، معقبًا: «المواطن البريطاني الآن كل همه إنه يستحمى».

وتابع أن مولدوفا تقوم الآن بتجفيف روث الماشية وتستخدمه كوقود، وهذا الأمر يعرفه المزارعون جيدًا، مشيرًا إلى أن أوروبا عادت مرة أخرى إلى استخدام الحطب وروث الماشية بديلاً عن الوقود الروسي، وهذا الأمر يستدعي التفكير حول مدى استمرار الأزمة الحالية، لأن تعرض أوروبا لأزمات اقتصادية، يؤدي إلى رفع تكلفة الإنتاج على مصر، خاصة أن القارة الأوروبية أكبر شريك تجاري لمصر، وأي أزمة في أوروبا تؤثر بصورة مباشرة على مصر.

وفي سياق آخر، قال الإعلامي نشأت الديهي، إن صندوق «تحيا مصر» أنفق حتى الآن 22 مليار جنيه، حيث ساهم الصندوق في تطوير العشوائيات بـ7 مليارات جنيه، و11.5 مليار جنيه، في المبادرات الصحية مثل مبادرة فيروس سي، ومبادرة العيون، و300 مليون جنيه مبادرات اجتماعية، والتعليم 55 مليون، مشيرًا إلى أن هذه الأموال من خارج موازنة الدولة، وهي قادمة من تبرعات المواطنين.

إطلاق مبادرة لدعم الاقتصاد المصري

وتابع أن المصريين في أمريكا أطلقوا مبادرة لدعم الاقتصاد المصري، من خلال تبرع كل مواطن بـ200 دولار، متابعًا: «مبادرة تبدو بسيطة، ولكن دلالة هذه المبادرة بأن المصريين في الخارج يدعمون مصر، من أجل أن تسير نحو الأفضل، الـ200 دولار، عبارة عن وردة من المصريين في الخارج للوطن».