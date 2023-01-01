خريطة فصل التيار الكهربائي في 3 محافظات.. الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة شمال الدلتا لقطاع الكهرباء، فصل التيار الكهربائي، غدا الاثنين، بعدة مناطق ومدن في 3 محافظات هي «الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ»، للصيانة الدورية لمحطات الكهرباء والمغذيات الرئيسية بها.

وتهيب الشركة المواطنين بالأماكن المتأثرة بفصل التيار الكهربائي غدا، بتوفير مغذى بديل فترة الانقطاع خاصة بالأمان الخدمية والمخابز والمستشفيات.

فصل التيار الكهربائي

وحددت شركة الكهرباء أماكن فصل التيار الكهربائي، غدا الأحد، نرصدها خلال السطور التالية:

- لدقهلية

فصل التيار الكهربائي بمدن: «الستاموني، شربين، المنزلة، بني عبيد، المنصورة، كوم النور، السنبلاوين، طلخا، وذلك بقرى بصار القديمة، كوم التبن، كفر الحطبة، مصر الجديدة، أبو الأخضر، عزب الصياد، الساقية، الفقي، عزب المحاسنة، عزب المحمودية، دليل البحر، الساقية، لوذة، ميت جراح، كفر الهجرسي، وسمبو، البلامون، والمزارع، وبهيدة»، وحددت أماكن قطع الكهرباء من الساعة 9 صباحا للساعة 3 عصرا.

أماكن فصل التيار الكهربائي

دمياط:

التيار الكهربائي عن مدن دمياط الجديدة وفارسكور، والشعراء، وذلك بقرى الغنيمة، وحجاجة، عزبة الجامع واللاوندي، راشد، أبو سعادة الكبرى، أبو سادة الصغرى، وذلك بداية من الساعة 9 صباحا للساعة 3 عصرا.

مواعيد فصل التيار الكهربائي