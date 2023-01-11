خريطة فصل التيار الكهربائي اليوم بالمحافظات.. اعرف الأماكن والمواعيد

تعاني عدة قرى ومدن في 4 محافظات من فصل التيار الكهربائي اليوم الأربعاء، للصيانة الدورية وفقا للجدول المعتمد بشركات الكهرباء، حيث يتم إخطار المواطنين قبل قطع الكهرباء ليتمكن سكان الأماكن المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائي من توفير احتياجاتهم فترة الانقطاع خاصة الأماكن الخدمية والمستشفيات والمخابز.

تنشر «الوطن» خريطة فصل التيار الكهربائي اليوم الأربعاء عن 4 محافظات.

فصل التيار الكهربائي اليوم

أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء فصل التيار الكهربائي عن بعض المدن في 3 محافظات بشمال الدلتا..

_الدقهلية : يفصل التيار الكهربائي بمدن المنصورة وتمي الأمديد وطلخا وبلقاس والمدن التابعة لهم وحددت الشركة مواعيد فصل الكهرباء بداية من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 3 عصرا.

مواعيد فصل التيار الكهربائي

_دمياط : يفصل التيار الكهربائي عن مدن الزرقاء والحمام وكفر البطيخ والقرى التابعة لهم بداية من اليوم الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 3 عصرا.

قطع الكهرباء اليوم

_كفر الشيخ : تقطع الكهرباء عن قرى شرق كفر الشيخ ومطوبس وبيلا وغرب دسوق والقرى التابعة وذلك من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 3 عصرا.

أماكن قطع الكهرباء اليوم

فيما أفادت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج عن فصل التيار الكهربائى اليوم عن قرى شطورة والشيخ زين الدين والساحل وبنجا للصيانة الدورية لشبكات الكهرباء والمغذيات الرئيسية بداية من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 3 عصرا.