«المخابز» لـ نشأت الديهي: 30 مليونا سيستفيدون من كارت الخبز لغير حاملي البطاقات

قال عبدالله غراب، رئيس شعبة المخابز، إن قرار حصول غير حاملي البطاقات التموينية على الخبز المدعم جاء نظرا لعدم استقرار سعر رغيف الخبز، وارتفاع سعر الدقيق، موضحًا أنه سيتم تحديد السعر خلال الأيام المقبلة من قبل الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وسيكون هناك كارت شحن في البريد يتسلمه المواطن ويشحنه وفقا لاحتياجاته من الخبز المدعم.

وأضاف «غراب»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، ويعرض على شاشة «القاهرة الإخبارية»، «فيه كارت بـ 20 جنيها وبـ 50 جنيها وبـ 100 جنيه، وسيستفيد من هذا القرار 30 مليون مواطن، وسيكون وزن رغيف الخبز 90 جراما»، مؤكدًا أن آخر تكلفة للخبز المدعم كانت 65 قرشًا، لكن مع زيادة الأسعار وتغير سعر الصرف وصل 90 قرشًا.

وأوضح رئيس شعبة المخابز، أن الدولة ما زالت تبيع الخبز وتدعمه بسعر 5 قروش، كما أن الشعبة تمتلك 30 ألف مخبز على مستوى الجمهورية التي تنتج العيش البلدي المدعم بأوزان ومواصفات وأسعار محددة، «الخبز السياحي يُباع في المخابز بجنيه واحد، والمتوقع سعر الرغيف في كارت الخبز سيكون من 60 قرشا لـ75 قرشًا»، لافتا إلى أن رغيف الخبز التمويني وزنه يصل إلى 90 جراما.

وأكد أن الدولة لها رؤية في تحديد قيمة سعر رغيف الخبز المباع على الكروت الجديدة، فكارت الخبز متعدد الأسعار مثل كروت شحن المحمول وفق احتياجات المواطنين طوال الشهر، مشيرًا إلى أن الدولة قررت طرح كارت مدفوع مسبقًا للمواطن الذي لا يمتلك بطاقة تموين، حتى يستطيع شراء الخبز التمويني بسعر حر وفقًا لتكلفته المتغيرة شهرياً منهم وسيتاح عبر تلك الآلية طرح خبز بسعر التكلفة لغير حاملي البطاقات التموينية.