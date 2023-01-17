حالة الطقس اليوم الثلاثاء في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار.. شبورة ورياح

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار، حيث تشير التوقعات إلى تحسن طفيف مع تكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية ونشاط للرياح على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة تصل إلى نسبة 30% على فترات متفاوتة.

حالة الطقس اليوم في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار

وعن حالة الطقس اليوم في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار تشير التوقعات إلي تعرض محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وهي مطروح، البحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، دمياط إلى سقوط أمطار مع طقس مائل إلى البرودة ليلا ونهارا وتكون الغيوم الجزئية والشبورة المائية.

وتنعدم فرص سقوط الأمطار اليوم الثلاثاء في باقي محافظات الجمهورية حيث يسود طقس بارد ليلا معتدل نهارا على محافظات القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري مع تكون الغيوم الجزئية والشبورة المائية الكثيفة في الساعات الأولى من الصباح وسط تحذيرات للمواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء في المحافظات

وتشهد محافظات جنوب الصعيد ووسط سيناء والبحر الأحمر طقس معتدل الحرارة نهارا مائل إلى البرودة ليلا مع تكون الشبورة المائية والغيوم الجزئية فيما تشهد محافظات شمال الصعيد انخفاض درجات الحرارة مع طقس غائم جزئيا بارد نهارا مائل إلى البرودة ليلا وفي الساعات الأولى من الصباح.