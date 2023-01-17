طقس اليوم الثلاثاء بالسعودية: هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة

يبحث الكثيرون عبر محرك البحث الشهير «جوجل» عن طقس اليوم الثلاثاء في عدة دول عربية بينها السعودية وتونس، للاطمئنان على ذويهم أو للتعرف على الأحوال المناخية قبل السفر إلى هذه الدول.

ويعتبر الطقس وتوقعات الأحوال الجوية من الأولويات التي يبحث عنها الكثيرون سواء باستخدام «جوجل» أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لما له أهمية خلال الروتين اليومي للأفراد عبر دول العالم.

وتوقعت السلطات في المملكة العربية السعودية، لطقس، اليوم الثلاثاء، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من عدة منطق منها «القصيم-الرياض-الشرقية-الحدود الشمالية-الجوف».

طقس السعودية: توقعات بتكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر

ولم يستبعد مركز «الأرصاد الوطني» السعودي، في تقرير عن حالة طقس اليوم الثلاثاء بالمملكة العربية السعودية، تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من مناطق «القصيم-الرياض-الشرقية-الحدود الشمالية-الجوف».وعلى أجزاء من «حائل-عسير-الباحة-مكة المكرمة-المدينة المنورة».

وتوقع «الأرصاد الوطني»، عن حالة الطقس، اليوم الثلاثاء بالمملكة العربية السعودية، أن قد يطرأ انخفاض في درجات الحرارة وتكون الصقيع على أجزاء من «الحدود الشمالية-الجوف-مرتفعات تبوك» في الصباح الباكر.

هطول أمطار من متوسطة إلى خفيفة على «جازان»

وكانت مرتفعات جبل اللوز بـ«منطقة تبوك» شمال غرب المملكة العربية السعودية، شهدت أمس الاثنين، تساقط خفيف للثلوج، كما هطلت أمطار متوسطة على عدة مراكز بينها:«بئر بن هرماس-العيينة-بجده»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية«واس».

ومساء أمس الاثنين، هطلت أمطار من متوسطة إلى خفيفة على «منطقة جازان» الواقعة جنوب غرب المملكة العربية السعودية، وشملت الحالة المطرية محافظتي«فيفا-العارضة»

وفي تونس، قالت إذاعة «موزاييك المحلية»، عن حالة الطقس اليوم الثلاثا، إن الأحوال الجوية تتميز ببعض السحب بأغلب المناطق تتكاثف بالشمال الغربي مع أمطار متفرقة، مشيرة إلى استقرار نسبي في الحرارة.