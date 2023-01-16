أمطار رعدية وسيول اليوم وغدا على معظم مناطق السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد السعودي، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة، تؤدي إلى جريان السيول على معظم مناطق المملكة.

وأشار المركز السعودي، إلى هطول الأمطار على أجزاء من بعض المناطق في المملكة، ومنها مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والقصيم، فيما تكون الفرصة مهيأة لتكون الضباب وتساقط الثلوج على عدد من المناطق فى المملكة

وهطلت صباح اليوم أمطار متوسطة على محافظة حفر الباطن والمراكز التابعة لها في المملكة.

ضباب على عدة مناطق فى المملكة

ونوه المركز السعودي للأرصاد، إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة اليوم وغدا.

حالة الطقس فى المدينة المنورة

وعن حالة الطقس في المدينة المنورة، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية تشمل نشاط للرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية.

ومنذ بداية يناير الحالي، تعرّضت المملكة العربية السعودية لسقوط أمطار غزيرة وصلت إلى حد السيولن حيث تحولت جبال المملكة إلى اللون الأخضر بفعل سقوط الأمطار.