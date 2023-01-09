أجواء أوروبية في السعودية.. أمطار رعدية بالرياض وسيول بمكة

توقع المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، في تقريره عن حالة الطقس الصادر اليوم، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وتساقط البرد وجريان السيول على مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والباحة الشرقية، والرياض، والقصيم، وحائل، وتبوك، والحدود الشمالية والجوف.

وأضاف المركز الوطني للأرصاد في السعودية في تقريره، أنّ الرؤية الأفقية تتأثر بالضباب على أجزاء من تلك المناطق، حيث يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على مناطق الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك، وحائل، والمدينة المنورة ومكة المكرمة، كما تتهيأ الفرصة لتساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك «جبل اللوز، وعلقان، والظهر».

حركة الرياح وحالة البحر

وأشار التقرير إلى أنّ حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40كم/ ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40كم/ ساعة على الجزء الجنوبي، تصل إلى 45كم/ ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي مع السحب الرعدية الممطرة، كما يرتفع الموج من متر إلى مترين ونصف المتر مع السحب الرعدية الممطرة على الجزئين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

الطقس الآن في المملكة العربية السعودية

وتكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية تتحول تدريجيا إلى شرقية بسرعة 10-25كم/ ساعة على الجزء الجنوبي، جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 20-40كم/ ساعة على الجزء الشمالي، تصل إلى 45كم/ ساعة مع السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر على الجزء الجنوبي ومن متر إلى مترين ونصف المتر على الجزء الشمالي مع السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الجنوبي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي.

الطقس في العاصمة السعودية الرياض

أما منطقة الرياض في محافظات السليل ووادي الدواسر، فتوقع المركز الوطني للأرصاد وجود ضباب مصحوب بتدنٍّ في مدى الرؤية.

طقس مكة المكرمة

وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد مع احتمالية وجود سيول وشبه انعدام في الرؤية، بمحافظات العاصمة المقدسة وبحرة.