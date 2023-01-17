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إصابة 8 أشخاص في حادث إطلاق نار بولاية «فلوريدا» الأمريكية

كتب:

حسن رمضان
06:29 ص | الثلاثاء 17 يناير 2023
عناصر من الشرطة الأمريكية-صورة أرشيفية

عناصر من الشرطة الأمريكية-صورة أرشيفية

أصيب 8 أشخاص في حادث إطلاق نار في فعالية «مارتن لوثر كينج جونيور» في «فورت بيرس» بولاية «فلوريدا» الواقعة جنوب شرقي الولايات المتحدة الأمريكية.

ويصادف، أمس الاثنين «يوم مارتن لوثر كينج جونيور»، الواعظ والناشط الذي دافع عن حقوق الأفارقة، وفي الولايات المتحدة، يوم الاثنين الثالث من شهر يناير من كل عام عطلة فدرالية رسمية تكريمًا لذكرى الناشط السياسي منذ 1986.

وأصيب أحد ضحايا حادث إطلاق النار في «فورت بيرس» بولاية «فلوريدا» الأمريكية، بجروح خطيرة وأصيب 4  آخرين أثناء محاولتهم مغادرة المنطقة، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وقالت وسائل إعلام أمريكية،إن حادث إطلاق النار، وقع مساء أمس الاثنين بالتوقيت المحلي في متنزه«إيلوس إليس»، حيث الاحتفال بعرض سيارات «مارتن لوثر كينغ جونيور» و«يوم المرح العائلي».

من جانبه، أوضح نائب رئيس مكتب عمدة مقاطعة «سانت لوسي» براين هيستر،أن أكثر من 1000 شخص كانوا متواجدين في الحدث.

 

 

 

 

 

  

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