إصابة 8 أشخاص في حادث إطلاق نار بولاية «فلوريدا» الأمريكية

أصيب 8 أشخاص في حادث إطلاق نار في فعالية «مارتن لوثر كينج جونيور» في «فورت بيرس» بولاية «فلوريدا» الواقعة جنوب شرقي الولايات المتحدة الأمريكية.

ويصادف، أمس الاثنين «يوم مارتن لوثر كينج جونيور»، الواعظ والناشط الذي دافع عن حقوق الأفارقة، وفي الولايات المتحدة، يوم الاثنين الثالث من شهر يناير من كل عام عطلة فدرالية رسمية تكريمًا لذكرى الناشط السياسي منذ 1986.

وأصيب أحد ضحايا حادث إطلاق النار في «فورت بيرس» بولاية «فلوريدا» الأمريكية، بجروح خطيرة وأصيب 4 آخرين أثناء محاولتهم مغادرة المنطقة، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

Large police presence next to Ave. M and 13th St. in Fort Pierce. @stluciesheriff says there was a shooting. Witnesses tell @WPBF25News multiple people have been shot. Working to gather info. pic.twitter.com/rGWQunx8J7