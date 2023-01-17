6 أحداث اقتصادية في 24 ساعة.. أهمها ارتفاع الناتج المحلي الصيني لـ121 تريليون يوان

شهدت الساحة الاقتصادية العالمية خلال الساعات الـ24 الماضية عدة أحداث، أهمها تسجيل الناتج المحلي الإجمالي للصين 121.0207 تريليون يوان في 2022.

وذكر المكتب الوطني للإحصا في الصين في بيانات عنه اليوم، أنّ الناتج المحلي الإجمالي، سجل 121.0207 تريليون يوان «نحو 17.95 تريليون دولار أمريكي» بزيادة قدرها 3% على أساس سنوي في 2022، وفقا لما ذكرته قناة «سي جي تي إن» الصينية.

ارتفاع صادرات مقاطعة «جيانجسو» الصينية بنسبة 7.5%

من جانبها، ارتفعت واردات وصادرات مقاطعة «جيانجسو» الواقعة شرقي الصين، أحد مراكز التجارة الخارجية الرئيسية، بنسبة 4.8% على أساس سنوي لتصل إلى 5.45 تريليون يوان «حوالي 811.79 مليار دولار أمريكي» في عام 2022.

بدورها، تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية، بحث قضايا تتعلق بالاقتصاد العالمي مع الجانب الصيني، وأوضح مسؤول بوزارة الخزانة الأمريكية، إنّ الوزيرة جانيت يلين ستلتقي نائب رئيس الوزراء الصيني، «ليو هي» في زوريخ للمرة الأولى بشكل مباشر، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأشارت «جمارك نانجينج»، أمس الاثنين، إلى ارتفاع صادرات مقاطعة «جيانجسو» بنسبة 7.5% على أساس سنوي، لتسجل 3.48 تريليون يوان،، فيما بلغت الواردات 1.97 تريليون يوان، صعودا بـ 0.4%.

وفي المملكة المتحدة، أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس، المعروف باسم «فوتس 100»، على ارتفاع بنسبة 0.20 %، ليحقق مكاسب تعادل 16.00 نقطة، ليسجل 7860.07 نقطة.

انخفاض الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.22%

بدوره، انخفض الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.22% ليتداول عند 1.2195 دولار، كما هبط «الباوند» مقابل العملة الأوروبية الموحدة «اليورو» بنسبة 0.19%، ليحقق 1.1271 يورو.

وفي اليابان، فتح المؤشر القياسي، اليوم، على ارتفاع بـ0.36%، ليحقق 25915.51 نقطة، كما سجل «توبكس» الأوسع نطاقا صعودا 0.28% ليسجل 1891.61 نقطة.