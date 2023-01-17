طلاب «أولى وتانية ثانوي» يبدأون رابع أيام امتحانات الترم الأول

بدأ طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، لليوم الرابع على التوالي، أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022-2023 إلكترونيا وورقيا، حيث يؤدي طلاب الصف الاول الثانوي بمحافظة الجيزة، امتحان مادتي الكيمياء لمدة ساعة ونصف الساعة، ومادة الجغرافيا لمدة ساعة ونصف الساعة، فيما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحانات في مادتي اللغة الأجنبية الأولى والفيزياء.

امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنّ الامتحانات للصفين الأول والثاني الثانوي، تضم 85% أسئلة الاختيار من متعدد إلكترونيا على التابلت، و15% من الامتحان أسئلة مقالية ورقيا، مشيرا إلي أنّ الامتحان سيكون بنسبة 30% للفهم و40% للتطبيق و30% لحل المشكلات والإبداع.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّ الامتحانات تعقد في لجان امتحانية مؤمنة، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة، لافتا إلى وجود مسؤولي التطوير التكنولوجي لحل أي مشكلات تقنية تواجه الطلاب أثناء الامتحان.

تعليمات مهمة لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

ووجّهت المدارس، تعليمات لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022-2022، كما يلي.

- منع الخروج من منصة الامتحان، كي لا يتسبب في أي مشكلة تقنية.

- إحضار قلم التابلت أثناء الامتحان والتأكد من تفعيل منصة الامتحان من الإعدادات.

- ممنوع فتح الكتب على التابلت أو أي برامج والمنصة ستغلق على الامتحان.

- بعد الانتهاء من الامتحان يجب الضغط على إنهاء لإرسال الامتحان بنجاح إلى المنصة.

- منع الدخول بالكتاب المدرسي أو أي أوراق بيضاء مع الطلاب باللجان الامتحانية.

- حظر الدخول بالتليفون المحمول أو أي أجهزة إلكترونية مع الطلاب باللجان الامتحانية.