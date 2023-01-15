«التعليم»: إتاحة رابط جديد لطلابنا في الخارج لتحميل ورقتي الامتحان والإجابة

تقدمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بخالص الاعتذار والتقدير لأبنائنا من الطلاب المصريين في الخارج نظرا للمشكلات التقنية المتكررة التي واجهت المنصة الإلكترونية للامتحانات منذ أمس السبت بسبب كثافة الدخول على المنصة.

وتيسيرا على أبنائنا الطلاب في الخارج، أعلنت الوزارة أنه تم إتاحة رابط جديد عبر الموقع الإلكتروني الرسمى الخاص بأبنائنا في الخارج يقوم من خلاله الطلاب بتحميل الامتحان وورقة الإجابة بعد اختيار المرحلة التعليمية والصف الدراسي وذلك على مدار اليوم.

امتحانات الثانوية العامة 2023

وحرصا من الوزارة على توضيح جميع الخطوات تتضمن ورقة الإجابة 4 اختيارات لكل سؤال، إذ يقوم الطالب بتظليل الدائرة بشكل كامل التي تعبرعن الإجابة الصحيحة لكل سؤال، وإذا رغب الطالب في تعديل إجابته يضع علامة خطأ ثم يظلل الدائرة التي تعبر عن الإجابة، ثم يقوم بإرسال ورقة الإجابة عبر البريد الإلكتروني الرسمي المخصص للصف الدراسي لاستلام أوراق الإجابة، كما يمكن لولي الأمر إرسال أوراق إجابات الامتحانات مجمعة عبر البريد السريع لإدارة «أبناؤنا في الخارج» بالإدارة العامة للامتحانات، وذلك عقب الانتهاء من جميع الامتحانات.

وأوضحت الوزارة، أن الطلاب الذين لم يتمكنوا من إجراء الامتحان عبر المنصة الإلكترونية خلال اليومين الأول والثاني من الامتحانات، يمكنهم الدخول عبر الرابط الجديد لتحميل الامتحان وورقة الإجابة ثم إرسال الإجابة وفقا للخيارين السابق ذكرهما.

وكشفت الوزراة عن رابط الموقع وروابط البريد الإلكتروني المخصص لكل صف دراسي، كالتالي:

رابط موقع أبناؤنا في الخارج:

https://sabroad.emis.gov.eg/exams

قائمة البريد الإلكترونى المخصص لأوراق إجابة كل صف دراسي:

البريد الالكتروني لامتحانات الصف الرابع الابتدائي

exam.prim4@sabroad.emis.edu.eg

البريد الالكتروني لامتحانات الصف الخامس الابتدائي exam.prim5@sabroad.emis.edu.eg

البريد الالكتروني لامتحانات الصف السادس الابتدائي exam.prim6@sabroad.emis.edu.eg

البريد الالكتروني لامتحانات الصف الأول الإعدادي exam.prep1@sabroad.emis.edu.eg

البريد الالكتروني لامتحانات الصف الثاني الإعدادي exam.prep2@sabroad.emis.edu.eg

البريد الالكتروني لامتحانات الصف الثالث الإعدادي exam.prep3@sabroad.emis.edu.eg

البريد الالكتروني لامتحانات الصف الأول الثانوي exam.than1@sabroad.emis.edu.eg

البريد الالكتروني لامتحانات الصف الثاني الثانوي exam.than2@sabroad.emis.edu.eg