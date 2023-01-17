جنوب سيناء: غرفة العمليات لم تتلق شكاوى خاصة بامتحانات سنوات النقل

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن امتحانات النقل بالمراحل التعليمية تسير بصورة طبيعية داخل المدارس، وأن غرفة العمليات المحافظة لم تتلق أي شكاوى أو بلاغات.

وذكر المحافظ لـ«الوطن»، أن محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة يجري جولات يومية داخل المدن لمتابعة امتحانات الفصل الدراسي، تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

استلام المظاريف

وأكد محافظ جنوب سيناء، أن امتحانات الشهادة الإعدادية جرى الإعداد لها بالتنسيق بين مديرية التربية والتعليم والمحافظة والأجهزة الأمنية، من أجل تسليم المظاريف الخاصة بأوراق الإجابة والأسئلة، وتجهيز كنترول التصحيح ومراكز توزيع أوراق الأسئلة والإجابة.

وتابع، بأن مظاريف اللجان سيُجرى تسليمها الخميس المقبل لرؤساء اللجان، وهي كشوف أسماء الملاحظين والطلاب ومحاضر اللجان.

نتيجة الشهادة الإعدادية

وأشار «فودة»، أن نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية 2023 سيُعلن عنها عقب انتهاء أعمال تصحيح أوراق الإجابة، مؤكدا ضرورة مراعاة أن تكون الأسئلة من المناهج المقررة وفقا للضوابط التي وضعتها وزارة التربية والتعليم.