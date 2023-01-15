محافظ جنوب سيناء: امتحانات النقل منتظمة ولا شكاوى حتى الآن

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن غرفة عمليات المحافظة لم تتلق أي شكاوى أو بلاغات بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول، مشيرًا إلى أنّ محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم، أجرى جولة تفقدية لعددٍ من المدارس؛ لمتابعة سير امتحانات نصف العام.

وأضاف فودة، لـ«الوطن» أنّ إجمالي الحضور في امتحانات نصف العام لمرحل للنقل المختلفة بلغت نحو 98%، موضحًا أنّ ورقة الامتحانات جاءت طبقًا للضوابط التي وضعتها وزارة التربية والتعليم.

وأكد فودة، أنّه كلّف رؤساء المدن بضرورة زيارة المدارس ومتابعة المرور يوميًا على اللجان مع مديري الإدارات التعليمية؛ لمتابعة أعمال الامتحانات، وتوفير كل سبل الراحة للطلاب.

وشدد المحافظ على ضرورة استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المدارس، وتوفير زائرة صحية في كل مدرسة، وسيارة إسعاف أمام كل مدرسة.

وأشار محافظ جنوب سيناء، إلى أنّه عقد اجتماع تنسيقي بين التربية والتعليم والجهات الأمنية، قبل انطلاق امتحانات الشهادة الاعدادية، مؤكدًا توزيع مظاريف أوراق الأسئلة والإجابة على الإدارات التعليمية.

وتابع بأنّه جرى توزيع كشوف رؤساء اللجان والملاحظين على الإدارات التعليمية الثمانية، والتنبيه على رؤساء المدن بالتعاون والتنسيق مع التربية والتعليم من أجل توفير احتياجات الطلاب في امتحانات الشهادة الإعدادية.