تفاصيل خطة تأمين امتحانات الشهادة الإعدادية والدبلومات الفنية بجنوب سيناء

قال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، إنَّ امتحانات النقل للمراحل الابتدائية والإعدادية والدبلومات الفنية جاءت في مستوى جميع الطلاب، ولم تتلق غرفة العمليات بالمديرية أي بلاغات بشأن صعوبة الامتحانات.

وتابع «عقل» في تصريحات لـ«الوطن»، إنه أجرى زيارة لعدد كبير من المدارس شاملة كل المراحل التعليمية في إدارة طور سيناء التعليمية، للاطمئنان على سير الامتحانات، مشيرا إلى إن امتحانات الشهادة الإعدادية ستنطلق الأسبوع القادم، وجرى إرسال أسماء رؤساء اللجان والمراقبين إلى الإدارات التعليمية وتوزيعها على المدارس، وجار تجهيز كل اللجان.

واستعرض وكيل وزارة التربية والتعليم، خطة التأمين مع ديوان عام المحافظة ومديرية أمن جنوب سيناء ومديريات الصحة والإسعاف وهيئة التأمين الصحي ومديرية التموين وقطاع الكهرباء وقطاع المياه والصرف الصحي ومديرية الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والحملة الميكانيكية.

خطة تأمين امتحانات الدبلومات الفنية

فيما قال اللواء أيمن الشريف، السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، إنه عقد اجتماعًا تنسيقيًا أمس بديوان عام المحافظة، لوضع خطة تأمين امتحانات الدبلومات الفنية، موضحًا أنَّه جرى توقيع بروتوكول تعاون في إطار الاستعدادات لامتحانات الدبلومات الفنية ودبلوم الخط العربي والصم وضعاف السمع للعام الدراسي 2021/2022، بحضور محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم، ورؤساء المدن ومديري المديريات والإدارات بالديوان العام.

وأشار إلى أنَّ عمليات توزيع أوراق الأسئلة والإجابة ستكون تحت حراسة من الشرطة بشكل يومي وتوزيعها على المدارس أيضًا.

وطالب «الشريف» رؤساء المدن بضرورة متابعة الامتحانات واللجان وإزالة أي عقبة أمام المعلمين والطلاب، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية داخل اللجان لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

امتحانات الشهادة الإعدادية بجنوب سيناء

وأعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية السبت المقبل، موضحًا أنَّ إجمالي عدد الطلاب في المرحلة الإعدادية بلغ نحو 3 آلاف و554 طالبًا وطالبة.

وتابع أنَّ أعمال التصحيح ستبدأ منذ انطلاق اليوم الأول للامتحانات، حيث جرى توزيع المعلمين ما بين مراقب ومصحح للمواد الدراسية، متوقعًا إعلان النتيجة نهاية مايو الجاري، بعد اعتمادها من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.