«صحة النواب»: إضافة خانة بالبطاقة والرخصة لإثبات التبرع بالأعضاء عقب الوفاة

أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه يتم العمل حاليا على إصدار حزمة تشريعات تتعلق بإجراءات وضوابط التبرع بالأعضاء البشرية لنقلها وزراعتها في سياق إثبات وحصر عدد المتبرعين بالأعضاء البشرية عقب وفاتهم.

التبرع بالأعضاء البشرية

وكشف رئيس صحة النواب في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن هذه التشريعات ستتضمن إضافة خانتين ببطاقة الرقم القومي ورخصة القيادة، لإثبات موافقة صاحبها على التبرع بأعضائه البشرية عقب الوفاة.

وأوضح الدكتور أشرف حاتم، أن إضافة خانة في بطاقة الرقم القومي وفي رخصة قيادة السيارة أو المركبة، سيساهم فى حصر عدد الراغبين فى التبرع بالأعضاء البشربة عقب الوفاة ويمنع التلاعب فى هذا الأمر، بحسب تعبيره، لافتا إلى أن حزمة التشريعات المزمع إجراؤها تأتي تزامنا مع الخطة المقررة لتأهيل عدد من المستشفيات الجامعية، للقيام بإجراء عملية زراعة الأعضاء البشرية من جسد متوفي إلى جسد مريض حى سعيا لإنقاذه.

رئيس صحة النواب يعلن تبرعه بأعضائه

وكان الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب، قد أعلن أمس في تصريح عبر «الوطن»، تبرعه بأعضائه، موضحا أن هذا الإجراء قد يساهم في إنقاذ 8 أشخاص وتابع: علما بأن هذة العمليات ستتم بالمجان ولن يكون معلوم من هو الشخص المتبرع للآخر وهو ما شيضمن الشفافية الكاملة فى إتمام هذة العملية.