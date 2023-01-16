رئيس «صحة النواب» يعلن التبرع بأعضائه: قد أنقذ حياة 8 أشخاص

كشف الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، عن التبرع بأعضائه، موضحا في تصريحات لـ«الوطن» أن «الخطوة تأتي أيمانا مني بأن تبرعي قد ينقذ حياة 8 أشخاص، علما بأن هذه العمليات ستتم بالمجان، ولن يكون معلوما من هو المتبرع للأخر، بما يضمن الشفافية الكاملة فى إتمام العملية».

وأشار حاتم إلى أن الدولة تعمل على إصدار حزمة تشريعات حاليا، لإثبات وحصر عدد المتبرعين بالأعضاء البشرية عقب وفاتهم، بالتزامن مع الخطة المقررة لتأهيل عدد من المستشفيات الجامعية لإجراء عملية زراعة الأعضاء البشرية من المتوفي إلى المريض لإنقاذه، فى ضوء الحملة القومية للتبرع بالأعضاء البشرية.

زراعة الأعضاء ليست مستحدثة

وأوضح أن زراعة الأعضاء ليست امرا مستحدثا، فمستشفى قصر العينى تجري عمليات زراعة الكلي والكبد منذ 20 عاما، مضيفا «الفكرة هذه المرة هي إنشاء مركز زراعة الأعضاء من المتوفين حديثا، وفقا لقانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية، ولائحته التنفيذية».

وقال رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب إن «كل المستشفيات الجامعية والعامة التابعة لوزارة الصحة ستجري عمليات نقل وزراعة الأعضاء بالمجان»، موضحا أن اللجنة القومية لنقل وزراعة الأعضاء ستصدر التراخيص لهذه المستشفيات خلال العام الحالي.

تدريب الأطقم الطبية على زراعة الأعضاء

وشدد حاتم على أهمية تجهيز الإمكانات المادية والبشرية من خلال تدريب الأطباء والتمريض والفنيين والعلاج الطبيعي، استعدادا لإجراء هذه العمليات، مضيفا «هناك خطوات عديدة لازمة، بدءا من تجهيز المريض لإجراء العملية، وحتى الخروج منها، خاصة أن المريض يكون فى حالة حرجة بعد إجراء عملية زراعة الأعضاء، نتيجة رفض بعض الأجسام للعضو المنقول، ما قد يتسبب فى الوفاة».

وفي تعليقه على وفاة أول حالة لزراعة الرئة فى مصر، قال حاتم إن «95% من عمليات زراعة الرئة فى العالم تحدث من متوفي إلى مريض، وما حدث في الحالة الأخيرة هو أن جسد المريضة رفض الرئة المنقولة من شقيقها الحي، وتسبب هذا في حدوث مضاعفات أدت لوفاتها، رغم توافر كل الظروف الطبية اللازمة لنجاح العملية».

وطالب حاتم بضرورة إطلاق مبادرة توعوية يشارك فيها المجتمع المدني ووسائل الإعلام، لحث المواطنين على التبرع بالأعضاء، مشيرا إلى أن أعضاء لجنة الصحة في مجلس النواب أول من تطوعوا بملا استمارة التبرع بالأعضاء، وتسليمها إلى وزارة الصحة.