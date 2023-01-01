رئيس «صحة النواب»: معدلات الإصابة بالإنفلونزا أعلى من كورونا حاليا

قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب، وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن «معدلات الإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة أضعف من الإنفلونزا».

وفي تصريحات لـ«الوطن» طالب حاتم المواطنين بالبقاء في المنزل، والتواصل مع الطبيب المختص، وإجراء الفحوص واتباع الإرشادات الطبية، حال الشعور بأي أعراض للمرض، مع عدم تناول أي أدوية دون استشارة الطبيب.

وأضاف «يجب على المواطنين الاهتمام بتناول الأغذية والمشروبات الصحية المحفزة لمناعة الجسم»، لافتا إلى أن «مستشفيات الصحة والتعليم العالي لديها الاستعداد والخبرة الكافية لمواجهة فيروس كورونا».