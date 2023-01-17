محمد الأبنودي يكتب: الإحساس بالواجب والمسؤولية تجاه الوطن

الإنسان حين يشعر بالمسؤولية الملقاة علي كاهله ينساق إلي العمل بدافع من إيمانه ووازع من ضميره، يحرص جاهداً علي أداء واجبه في أتم صوره وأحسن أشكاله مؤمناً حق الإيمان أن الله يعلم ما نخفي وما نعلن، وأنه يؤتي كل ذي فضل فضله، ولا يضيع أجر من أحسن عملاً.. والله سبحانه وتعالي أرشدنا إلي تربية النفس علي أساس الشعور بالمسئولية فقال تعالي: «وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ».

والنبي محمد صلي الله عليه وسلم يصف الذين يحسون بالمسؤولية بأنهم في الذروة من بعد النظر وحسن الإدراك، ويصف المتهاونين بأنهم في أحط درجات الغفلة وسوء التقدير فيقول صلي الله عليه وسلم: «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمني علي الله الأماني».

وقد أحسن السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين بخطر وعظم المسؤولية، فاندفعوا إلى أداء واجبهم بكل ما أوتوا من قوة غير محتاجين إلي أحد يدعوهم ويراقبهم فكن بالإيمان داعيا وبالله رقيبا ولا حريصين علي ثواب عاجل فما عند الله خير وأبقى، غير منتظرين إلي الأضواء تسلط عليهم، فهي وباء يحبط أعمالهم ولا خائفين من ظلم يقع عليهم، فما أعظمك يا سيدي يا رسول الله وما أشد شعورك بالمسؤولية وأنت تبكي عندما سمعت قول الله تعالي: «فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا»، وما أروعك يا ابن الخطاب وأنت تشعر بالمسؤولية وتقول: «والله لو عثرت دابة بشط العراق لوجدتني مسئولا عنها، ولم لم تمهد لها الطريق يا عمر».

فما أحوجنا اليوم إلى الاقتداء بهذه المثل العليا وهذه القيم العظيمة في الإحساس بالواجب وتقدير المسؤولية كل في موقعه، وحسب قدرته وما أحوجنا إلي الإيمان الذي يملأ قلوبنا فنندفع به إلى مواصلة السعي ومضاعفة الجهد وإتقان العمل وما أحوجنا جميعاً إلى ذلك كله لنعيد أمجادنا القديمة ونستكمل أسباب نهضة جمهوريتنا الجديدة ونكون يداً واحدة خلف قيادتنا الرشيدة للنهوض بأمتنا ودولتنا والوصول بها إلي بر الأمان.

وختاماً، قال تعالي: «وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ».صدق الله العظيم «سورة الاحقاف» ــ آية (١٩).

مقال الكاتب الصحفي محمد الأبنودي، رئيس تحرير جريدة عقيدتي المنشور بالعدد الجديد.