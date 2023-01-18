«الجنايات» تستكمل محاكمة 7 متهمين بقتل ولاء زايد «صيدلي حلوان».. اليوم

تنظر محكمة جنايات القاهرة الجديدة، المنعقدة في التجمع الخامس، بعد قليل، جلسة محاكمة 7 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«صيدلي حلوان»، لاتهامهم بقتل المجني عليه «ولاء زايد».

تأجيل المحاكمة لسماع مرافعة الدفاع

وأجلت هيئة المحكمة، برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقي، وعضوية المستشارين حسن مصطفى السايس الخولي، ومصطفى حسن أبو قورة، الجلسة الماضية، إلى جلسة اليوم الأربعاء 18 يناير لسماع مرافعة الدفاع.

النيابة تطالب بتوقيع أقصي عقوبة

وشهدت الجلسة الماضية، العديد من الأحداث في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«صيدلي حلوان»، كان من بينها سماع الشهود ومرافعة النيابة العامة، التي طلبت من هيئة المحكمة توقيع أقصى عقوبة على المتهمين لاستعراضهم القوة والتلويح بالعنف ضد المجني عليه لتخويفه وإرغامه على تطليق زوجته الثانية.

مرافعةت النيابة العامة

واستفاض ممثل النيابة العامة في مرافعته خلال الجلسة الماضية، قائلًا: «اللهم إنا نعوذ بك من قهر الرجال، نستعيذ بالله من أمر جلل أثره على النفوس شديد، فقهر الرجال.. حيث يتسلط ظالم على شخص آخر ولا يستطيع المقهور الدفاع عن نفسه لوقوعه تحت ظلم وتعذيب، فما بالكم إذا كان المقهور هو زوج، فما بالكم أن تسلطوا عليه وأذلوه داخل مسكنه وأمام ابنه الصغير، هذه هي المأساة التي عشناها في واقع دعوانا بين المجني عليه والمتهم فلا تأخذكم بهم شفقة».